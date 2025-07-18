В Новосибирске пара разгромила бар из-за громкого секса
В Новосибирске пара устроила погром в баре после того, как посетители сделали им замечание из-за громкого секса в туалете. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, инцидент произошел в заведении на улице Ленина.
Недовольные посетители высказали свои претензии паре, когда те вышли из уборной. В ответ девушка набросилась с кулаками на обидчиков и начала крушить все вокруг. Были разбиты стол, стаканы и несколько бутылок. Ущерб оценивается более чем в 30 тысяч рублей.
Прибывшие сотрудники Росгвардии вывели пару из бара, а затем доставили их в отделение полиции.
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