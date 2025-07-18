В Новосибирске пара разгромила бар из-за громкого секса

18 июля 2025, 11:43

Фото: iStock/Jordi Salas

В Новосибирске пара устроила погром в баре после того, как посетители сделали им замечание из-за громкого секса в туалете. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, инцидент произошел в заведении на улице Ленина.