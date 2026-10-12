В Новосибирской области построили более миллиона квадратных метров жилья

12 октября 2026, 15:48

В Новосибирской области к концу года планируют ввести 2 млн кв. м жилья

Фото: istockphoto / marchmeena29

В Новосибирской области с начала 2026 года ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. По итогам года показатель планируют увеличить примерно вдвое.





Об этом министр строительства региона Дмитрий Богомолов сообщил на Сибирском форуме девелоперов, застройщиков и риелторов «Строим будущее. Сибирь», передает Om1 Новосибирск.

«Последние пять лет в Новосибирской области можно назвать строительным бумом. За это время построено более 265 новых социальных объектов и введено в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров жилья», — отметил Богомолов.