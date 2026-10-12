В Новосибирской области построили более миллиона квадратных метров жилья
В Новосибирской области к концу года планируют ввести 2 млн кв. м жилья
В Новосибирской области с начала 2026 года ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. По итогам года показатель планируют увеличить примерно вдвое.
Об этом министр строительства региона Дмитрий Богомолов сообщил на Сибирском форуме девелоперов, застройщиков и риелторов «Строим будущее. Сибирь», передает Om1 Новосибирск.
«Последние пять лет в Новосибирской области можно назвать строительным бумом. За это время построено более 265 новых социальных объектов и введено в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров жилья», — отметил Богомолов.По словам министра, регион входит в десятку лидеров России по объёму жилищного строительства и занимает первое место в Сибирском федеральном округе. В 2026 году в Новосибирской области также ввели в эксплуатацию почти миллион квадратных метров нежилой недвижимости. Годовой план предусматривает около двух миллионов квадратных метров жилья и порядка миллиона квадратных метров нежилых объектов.