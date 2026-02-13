В Новосибирске потратили 90 млн рублей на бродячих собак в 2025 году

13 февраля 2026, 13:23

Фото: iStock/AlxeyPnferov

В 2025 году на работу «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» из городского бюджета потратили 89,9 млн рублей, из них 34,7 млн рублей — на содержание собак в приюте на ул. Малыгина.





В Новосибирске ранее хотели реализовать закон об эвтаназии бездомных животных. Однако вместо этого было принято решение об отлове собак, их дальнейшем чипировании и стерилизации.





«МКУ "НЦПДЖ" обеспечивает постоянное содержание порядка 100 собак, не подлежащих возврату в прежние места обитания, в том числе по причине проявления агрессии. Также МКУ "НЦПДЖ" осуществляет возврат животных на прежнее место обитания и поиск новых владельцев», — рассказали в ведомстве в разговоре с Om1 Новосибирск.