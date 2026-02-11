В России предложили ввести налог на выгул собак
Общественный деятель Вадим Попов предложил ввести в России налог на выгул собак. Об этом пишет «Абзац».
Попов предложил внедрить прогрессивную систему налогообложения за выгул собак: чем крупнее животное, тем выше будет плата. При этом пенсионеры, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями смогут рассчитывать на льготы или полное освобождение от налога.
Общественный деятель подчеркнул, что средства, полученные от налога, можно будет направить на улучшение городской инфраструктуры, создание специальных площадок для выгула животных и поддержку ветеринарных учреждений. По его мнению, это также может способствовать снижению численности бездомных собак.
