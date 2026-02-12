«Удар на себя»: В Москве хаски на глазах у ребёнка убило током от фонарного столба

12 февраля 2026, 15:18

В Москве хаски погибла от удара током от неисправного фонарного столба

Фото: Istock/WaldemarMilz

В Москве хозяйка хаски добивается наказания для коммунальщиков после гибели собаки от удара током у неисправного фонарного столба. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.