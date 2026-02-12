«Удар на себя»: В Москве хаски на глазах у ребёнка убило током от фонарного столба
В Москве хозяйка хаски добивается наказания для коммунальщиков после гибели собаки от удара током у неисправного фонарного столба. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Дочь владелицы выгуливала пса по кличке Лукас на улице Толбухина. Возле опоры животное замерло, заскулило и перестало двигаться. Девочка попыталась оттащить питомца и получила удар током. Собака погибла на месте.
Специалисты обесточили столб через два часа, только тогда семья забрала тело. Экспертиза показала на цоколе сколы и трещины — из-за повреждений электричество уходило в землю. По словам хозяйки, зона поражения достигала метра, рядом была слякоть. Женщина считает, что дочь могла погибнуть, но Лукас принял удар на себя. Она обратилась в суд.
