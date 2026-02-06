Подмосковные ветеринары рассказали, как защитить питомцев от мороза

06 февраля 2026, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С приходом сильных морозов в Подмосковье выросло количество обращений хозяев домашних животных в ветеринарные клиники с обморожениями. Ветеринары региона призывают быть особенно внимательными к состоянию питомцев в условиях низких температур, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Животные, в отличие от людей, не могут словами сообщить о боли или дискомфорте. Поэтому для сохранения их здоровья необходима бдительность владельца.



«Типичные симптомы обморожения – покраснение или бледность кожных покровов, потеря чувствительности конечностей, появление трещин на коже, отёчность поражённых участков. Собака может поджимать лапы, а в случае с мелкими породами – пытаться забраться на руки. При появлении таких признаков нужно сразу обратиться к ветеринару. Промедление может привести к серьёзным осложнениям и даже к потере тканей», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Особое внимание нужно уделять самым уязвимым местам – ушам, хвосту, лапам и животу. Не менее важно следить за микроклиматом в доме – поддерживать комфортную температуру, регулярно проверять исправность обогревательных приборов, избегать сквозняков», – напомнили в подмосковном Минсельхозпроде.