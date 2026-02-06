Подмосковные ветеринары рассказали, как защитить питомцев от мороза
С приходом сильных морозов в Подмосковье выросло количество обращений хозяев домашних животных в ветеринарные клиники с обморожениями. Ветеринары региона призывают быть особенно внимательными к состоянию питомцев в условиях низких температур, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Животные, в отличие от людей, не могут словами сообщить о боли или дискомфорте. Поэтому для сохранения их здоровья необходима бдительность владельца.
«Типичные симптомы обморожения – покраснение или бледность кожных покровов, потеря чувствительности конечностей, появление трещин на коже, отёчность поражённых участков. Собака может поджимать лапы, а в случае с мелкими породами – пытаться забраться на руки. При появлении таких признаков нужно сразу обратиться к ветеринару. Промедление может привести к серьёзным осложнениям и даже к потере тканей», – отметили в ведомстве.
Для профилактики переохлаждения и обморожения лучше сократить продолжительность прогулок. Особенно это касается короткошёрстных пород собак и кошек. К тому же следует помнить, что зимняя одежда – не просто модный аксессуар, а защита для питомцев в морозы.
«Особое внимание нужно уделять самым уязвимым местам – ушам, хвосту, лапам и животу. Не менее важно следить за микроклиматом в доме – поддерживать комфортную температуру, регулярно проверять исправность обогревательных приборов, избегать сквозняков», – напомнили в подмосковном Минсельхозпроде.
Там добавили, что ветеринары региона всегда готовы прийти на помощь. Записаться на приём можно на портале госуслуг.