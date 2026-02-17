В Новосибирске появится шесть новых школ в 2026 году

17 февраля 2026, 10:35

Фото: iStock/hxdbzxy

В Новосибирске в текущем году планируют открыть шесть новых школ. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.





Отмечается, что в рамках концессионных соглашений в самом Новосибирске построят шесть образовательных организаций. Еще одну школу возведут в Татарском районе области, рассчитанную на 550 учащихся.





«Благодаря реализации данных проектов, в столице региона будет создано 5 775 новых школьных мест», — рассказали в Минстрое на запрос Om1 Новосибирск.