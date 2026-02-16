Капремонт школы №2 в Лобне закончат до 1 сентября
Здание школы №2, расположенное на Фестивальной улице в Лобне, капитально ремонтируют. Работы должны завершить до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет 30%. В ремонте участвуют более 30 человек, задействованы две единицы техники.
В рамках капитального ремонта в школе обновят фасад, кровлю, входную группу, заменят все инженерные сети, сантехнику, двери, окна, проведут отделку помещений, установят новое оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию.«Сейчас в здании монтируют стояки отопления, кладут перегородки, штукатурят стены и ведут фасадные работы», — говорится в сообщении.