Капремонт школы №2 в Лобне закончат до 1 сентября

16 февраля 2026, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №2, расположенное на Фестивальной улице в Лобне, капитально ремонтируют. Работы должны завершить до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта составляет 30%. В ремонте участвуют более 30 человек, задействованы две единицы техники.



