Школы Подмосковья перешли на электронные справки об обучении
В Подмосковье начала работать новая цифровая услуга для родителей. Справку об обучении ребенка теперь можно получить онлайн через личный кабинет в электронном дневнике «Моя школа», сообщает Министерство образования Московской области.
Для заказа документа в мобильном приложении необходимо зайти в раздел «Профиль» и выбрать пункт «Справки об обучении». В веб-версии сервис доступен в левом боковом меню личного кабинета. Документ формируется в реальном времени и заверяется электронной цифровой подписью, что избавляет родителей от личного посещения учебных заведений.
Электронная справка принимается для оформления льгот и социальных выплат, в медицинских учреждениях, при записи в кружки и секции, а также по запросам органов опеки.
В министерстве уточнили технические детали: оформить не более пяти справок в день на одного ребенка могут только законные представители. Если в системе родитель имеет статус «доверенного лица», функция заказа документа для него будет недоступна.
Читайте также: