Школы Подмосковья перешли на электронные справки об обучении

16 февраля 2026, 17:11

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В Подмосковье начала работать новая цифровая услуга для родителей. Справку об обучении ребенка теперь можно получить онлайн через личный кабинет в электронном дневнике «Моя школа», сообщает Министерство образования Московской области.