В Люберцах завершают строительство детсада на 285 мест

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 285 воспитанников, строят в жилом комплексе «Егорово Парк» на территории округа Люберцы. В настоящее время работы перешли в завершающую фазу. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Сдать новый детский сад в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года.





«Общая площадь трёхэтажного здания составляет более пяти тысяч квадратных метров. Там обустроят 12 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами. Есть также музыкальный и физкультурный залы, кружковая, кабинет логопеда и медпункт», — говорится в сообщении.