В Люберцах завершают строительство детсада на 285 мест
Детский сад, рассчитанный на 285 воспитанников, строят в жилом комплексе «Егорово Парк» на территории округа Люберцы. В настоящее время работы перешли в завершающую фазу. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Сдать новый детский сад в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года.
«Общая площадь трёхэтажного здания составляет более пяти тысяч квадратных метров. Там обустроят 12 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами. Есть также музыкальный и физкультурный залы, кружковая, кабинет логопеда и медпункт», — говорится в сообщении.На прилегающей территории для каждой группы оборудуют свою игровую площадку и проведут озеленение.
Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.