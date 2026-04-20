В начале мая россиян ждёт сокращённая рабочая неделя. Об этом напомнил в беседе с РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
В России праздник Весны и Труда отмечают первого мая. В 2026 году эта дата выпадает на пятницу, поэтому она станет нерабочим днём. Таким образом, с 27 по 30 апреля включительно граждане будут работать четыре дня, после чего их ждут три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая.
Петкилев напомнил, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней не снижает зарплату сотрудникам, которые получают оклад. Короткие рабочие недели уже были в конце февраля (из-за Дня защитника Отечества) и в марте (из-за Международного женского дня).
Ранее «Радио 1» передавало, что микрофинансовые организации (МФО) часто навязывают клиентам дополнительные услуги с низкой потребительской ценностью, включая гороскопы и расклады таро. Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин рассказал о том, на какие «необязательные» продукты жалуются россияне.
