В Новосибирске представили концепцию празднования Нового года

24 ноября 2025, 13:32

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

В департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска заявили, что концепция празднования Нового 2026 года будет называться «Новосибирск Главный новогодний».





По данным Om1 Новосибирск, Театральный и Первомайский скверы, а также улицу Ленина украсят имеющимся иллюминационным оборудованием и новыми декоративными элементами.



В ведомстве уточнили, что участники фестиваля каждый год создают новые арт-объекты на улице Ленина, которые делают уникальными её дизайн.





«Традиционно на территории парка «Михайловская набережная» будет установлен аттракцион «Ледовый городок». В комплекс аттракциона запланировано включить ледовые скоростные скаты разной высоты, ледяные чаши для самых младших посетителей», — отметили в городской администрации.