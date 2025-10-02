В Новосибирске предстоящей зимой планируют залить 11 катков

02 октября 2025, 12:08

Фото: iStock/Igor Bostanika

В Новосибирске зимой зальют 11 площадок для катания на коньках, а главный новогодний каток разместят в парке «Центральный».





По данным Om1 Новосибирск, катки обустроят в парках «им. С. М. Кирова», «Затулинский», «Арена», «У моря Обского», «Первомайский», «Сосновый бор», «Заельцовский», «Берёзовая роща», «Центральный» и «Михайловская набережная».



В парке «Бугринская роща» уже провели подготовительные работы и оборудовали площадку для катка площадью порядка 1000 м2.





«Заливка льда на открытых ледовых объектах начнётся с момента установления стабильных отрицательных значений температуры воздуха», — рассказали в пресс-службе администрации Новосибирска.