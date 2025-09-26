В Дубне начали обустраивать к зиме два катка и хоккейную коробку
На Молодёжной поляне в Дубне начали готовиться к установке сезонного катка. Сейчас туда завозят оборудование и делают разметку, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Размер ледовой площадки, как и в прошлом году, составит 30 на 60 метров. Каток будет работать в любую погоду. А 1 октября начнутся работы в микрорайоне Левобережье – на этот раз на старом стадионе спорткомплекса «Волна». Там оборудуют каток для всех желающих и хоккейную коробку для профессиональных тренировок.
«Благодарю губернатора Подмосковья за то, что уже второй год подряд дубненцы смогут бесплатно кататься на коньках. Здесь в любую погоду гарантируют хороший лёд и праздничная атмосфера. Подрядчик проверенный, работает хорошо, бережно относится к окружающей среде», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.По данным администрации наукограда, в прошлом сезоне катки в Дубне посетили более 70 тысяч человек.