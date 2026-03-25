В Новосибирске уничтожили озелененную зону во время вывоза снега

25 марта 2026, 19:25

Жители новосибирского микрорайона МЖК «Восточный» пожаловались, что снегоуборочная техника во время работы уничтожила озелененную территорию возле дома по адресу Высоцкого, 31/1.





По данным официального сайта «Мой Новосибирск», эта зона действительно была облагорожена. Здесь высадили порядка полутора сотен молодых деревьев, кустарники и разместили травяной покров.





«Перемешали всё погрузчиком с грязью и снегом и вывезли на снегоотвал. Деревья и газон существовали 5 лет, всё росло, цвело и радовало жителей. Теперь только грязь от газона осталась, а от деревьев — одни ошмётки», — рассказал житель в разговоре с Om1 Новосибирск.