Десятки россиян застряли на границе с Грузией из-за снегопада и опасности схода лавины
Россияне застряли на границе с Грузией из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.
Согласно материалу, непогода полностью закрыла для легкового и грузового транспорта Верхний Ларс и Крестовый перевал. Оба пункта пропуска не работают уже около девяти часов. Десятки российских туристов и местных жителей не могут проехать в обе стороны — мешает снежный коллапс.
Сначала путешественники ждали открытия границы в пробке, а затем разъехались по ближайшим гостиницам. Точной информации о возобновлении работы пунктов пропуска нет. Синоптики прогнозируют, что непогода может продлиться ещё три дня.
Вчера «Радио 1» передавало, что в Республике Марий Эл уровень воды в реках значительно повысился. Это привёло к подтоплениям в трёх муниципальных образованиях — вода зашла в жилые дома и на приусадебные участки.
