В Новосибирске продажи новостроек упали почти на 30 процентов
Рынок новостроек Новосибирской области показывает заметное снижение объёмов продаж по итогам трёх кварталов 2025 года.
Согласно информации, предоставленной независимым аналитиком Сергеем Николаевым, за этот период наблюдается резкое сокращение числа заключённых договоров долевого строительства.
«Продажи новостроек с января по сентябрь текущего года упали на 28,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как за первое полугодие снижение составило 44,2%», — приводит слова аналитика издание Om1 Новосибирск.Несмотря на продолжающуюся негативную тенденцию, темпы падения продаж во втором квартале значительно замедлились по сравнению с показателями первой половины года.
За девять месяцев 2025 года новосибирские застройщики продали более 10,4 тысячи квартир в жилых домах и апартаментах. Статистические данные позволяют рассмотреть структурные характеристики рынка: средняя площадь проданных квартир составила 48,5 квадратных метра, а средневзвешенная цена квадратного метра в сделках по ДДУ немного превысила 149,5 тысячи рублей.