Новую поликлинику в люберецком посёлке Октябрьский откроют в начале 2026 года

21 октября 2025, 14:08

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 500 посещений в смену, строят в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





В настоящее время готовность поликлиники составляет более 96%. Строительные работы планируют закончить в ноябре. В декабре медучреждение пройдёт лицензирование, а в январе откроется для пациентов.





«Буквально полтора года назад здесь залили плиту фундамента, а сегодня уже практически готова большая современная поликлиника. Наша задача — чтобы здесь были все необходимые врачи: и общей практики, и узкие специалисты, – и в январе поликлиника заработала в полную силу. Она современная, в ней будет и маммограф, и МРТ, и УЗИ, и КТ: всё, что нужно для диспансеризации и глубокого обследования», — сказал Андрей Воробьёв.