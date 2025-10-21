Новый ФОК с эллингом построят в Бронницах

21 октября 2025, 14:01

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В Бронницах на Москворецкой улице подходит к концу строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Общая готовность объекта превышает 97%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Комплекс площадью более 2 тыс. кв. м будет включать универсальный спортивный зал с трибунами на 102 зрителя, залы для фитнеса и силовой подготовки, а также эллинг для хранения более 200 байдарок и каноэ. Для удобства маломобильных граждан установлены подъемники и оборудованы специальные санузлы.



На прилегающей территории обустроена открытая спортивная площадка с возможностью смены конфигурации для разных игр, а также выход к пирсу на Бельском озере. Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья, их завершение запланировано на осень 2025 года.

