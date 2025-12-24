В Новосибирске произошел сбой при оплате проезда в общественном транспорте

24 декабря 2025, 12:51

Фото: iStock/RossHelen

В Новосибирске 24 декабря вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Однако некоторые пассажиры вынуждены были сильно переплатить из-за технического сбоя.





С сегодняшнего дня стоимость разовой поездки в Новосибирске в метрополитене увеличилась до 48 рублей, а в автобусе в автобусе, трамвае или троллейбусе поездка теперь составляет 45 рублей. Стоимость подняли из-за роста расходов на обслуживание и содержание городской транспортной системы.



По данным Om1 Новосибирск, некоторые новосибирцы пожаловались, что им пришлось заплатить за поездку до 450 рублей.





«С каждого пассажира сняли по четыреста пятьдесят рублей. Люди жаловались водителю, но, конечно, он ничего сделать не может», — рассказали очевидцы.