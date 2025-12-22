В поездах ЦППК в Московском регионе начали объявлять города воинской славы

22 декабря 2025, 19:07

оригинал Фото: АО «Центральная ППК»

ЦППК вместе с Общественной палатой Московской области запустила патриотический проект в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





В поездах на Савёловском, Рижском и Белорусском направлениях, прибывающих на станции Дмитров, Волоколамск и Можайск, пассажирам объявляют не только название станции, но и статус – «Город воинской славы». Это призвано напомнить о героическом прошлом этих городов и вкладе Подмосковья в Великую Победу.

«Для компании большая честь – поддерживать инициативы, способствующие сохранению исторической памяти и уважения к подвигу тех, кто сражался за нашу свободу. Этот проект символизирует связь поколений и подчёркивает важность бережного отношения к истории», – сказали в ЦППК.