В поездах ЦППК в Московском регионе начали объявлять города воинской славы
ЦППК вместе с Общественной палатой Московской области запустила патриотический проект в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В поездах на Савёловском, Рижском и Белорусском направлениях, прибывающих на станции Дмитров, Волоколамск и Можайск, пассажирам объявляют не только название станции, но и статус – «Город воинской славы». Это призвано напомнить о героическом прошлом этих городов и вкладе Подмосковья в Великую Победу.
«Для компании большая честь – поддерживать инициативы, способствующие сохранению исторической памяти и уважения к подвигу тех, кто сражался за нашу свободу. Этот проект символизирует связь поколений и подчёркивает важность бережного отношения к истории», – сказали в ЦППК.
Планируется, что проект продлится до мая следующего года. Однако при наличии положительной реакции пассажиров и общественного интереса инициативу могут расширить.