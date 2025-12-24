МАП № 10 в Королеве лидирует по пассажиропотоку в Подмосковье
Жители и гости Подмосковья в 2025 году чаще всего ездили на автобусах МАП № 10 в Королеве. Компания Мострансавто подсчитала пассажиропоток по 12 филиалам и выяснила, что по маршрутам этого подразделения совершили 71,5 млн поездок. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Самым популярным способом оплаты проезда стали социальные карты — ими пассажиры пользовались 33,5 млн раз. По банковским картам оплатили 24 млн поездок, а по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» — 13,7 млн. Филиал объединяет производственные базы в Королеве, Ивантеевке, Сергиевом Посаде и Мытищах, которые обслуживают 136 маршрутов.
На втором месте — МАП № 11 в Балашихе, более 61 млн поездок. Большинство пассажиров здесь также использовали социальные карты, совершили более 25 млн оплат. По банковским картам проезд оплатили 23 млн раз, по транспортным картам — около 12 млн раз.
Тройку лидеров замкнул МАП № 5 в Подольске. Более 24 млн поездок пассажиры оплатили льготными картами, свыше 17 млн — банковскими, около 10 млн — транспортными картами.
Компания Мострансавто, подведомственная Минтрансу Подмосковья, отмечает рост популярности безналичных способов оплаты. Социальные карты остаются фаворитом у пассажиров, а транспортные карты и банковские карты активно набирают популярность.
