МАП № 10 в Королеве лидирует по пассажиропотоку в Подмосковье

24 декабря 2025, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Жители и гости Подмосковья в 2025 году чаще всего ездили на автобусах МАП № 10 в Королеве. Компания Мострансавто подсчитала пассажиропоток по 12 филиалам и выяснила, что по маршрутам этого подразделения совершили 71,5 млн поездок. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.