В Павловском Посаде открывается выставка «От этюда к картине»
Выставка молодого московского художника Ивана Пимкина «От этюда к картине» открывается сегодня, 10 апреля, в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Посетители увидят более ста работ, выполненных в технике масляной живописи.
«Главной темой экспозиции стала красота русской природы. Этюды художник создавал во время путешествий по стране, а картины по ним — в мастерской, после возвращения домой», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 8 июня. Возрастных ограничений нет. «Дом Широкова» находится по адресу: город Павловский Посад, площадь Революции, дом №9. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте музея.