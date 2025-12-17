В центре Сергиева Посада установили 500 новых навигационных конструкций
В историческом центре Сергиева Посада установили новую систему навигации для туристов. Её разработали в рамках концепции и стратегии развития, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» на улицах появились удобные и информативные указатели и стенды, оформленные в едином стиле. Специалисты провели исследования и создали визуальный стиль Сергиева Посада, подобрали цветовые решения и инфографику, разработали стелы, указатели, стенды и многое другое.
«В основе дизайна навигации – выводы о визуальном восприятии города и о его культурном коде, портреты типичных пользователей пешеходной инфраструктуры. Новая навигационная инфраструктура – хороший ориентир во время самостоятельных прогулок по городу. Она создаёт удобную городскую среду. Элементы навигации установлены на городских туристических маршрутах, перекрёстках, развилках и других участках улиц, где пешеход определяет направление маршрута», – рассказали в ведомстве.
Всего в городе появилось порядка 500 навигационных конструкций. Среди них – три больших навигационных стенда в центре города, стелы пешеходной навигации, флажковые указатели, адресные и информационные таблички.
Новая система навигации поможет гостям и жителям Сергиева Посада сориентироваться в пространстве, получить информацию о туристических маршрутах и видах отдыха, режиме работы музеев и достопримечательностях.