В центре Сергиева Посада установили 500 новых навигационных конструкций

17 декабря 2025, 14:35

оригинал Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО

В историческом центре Сергиева Посада установили новую систему навигации для туристов. Её разработали в рамках концепции и стратегии развития, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» на улицах появились удобные и информативные указатели и стенды, оформленные в едином стиле. Специалисты провели исследования и создали визуальный стиль Сергиева Посада, подобрали цветовые решения и инфографику, разработали стелы, указатели, стенды и многое другое.

«В основе дизайна навигации – выводы о визуальном восприятии города и о его культурном коде, портреты типичных пользователей пешеходной инфраструктуры. Новая навигационная инфраструктура – хороший ориентир во время самостоятельных прогулок по городу. Она создаёт удобную городскую среду. Элементы навигации установлены на городских туристических маршрутах, перекрёстках, развилках и других участках улиц, где пешеход определяет направление маршрута», – рассказали в ведомстве.