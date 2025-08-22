В Новосибирске проверят информацию о переодетых в кукол мошенниках у зоопарка

22 августа 2025, 14:35

Фото: iStock/blinow61

В Новосибирске полиция проверяет информацию о противоправных действиях мошенников, переодетых в ростовые куклы и вымогающих деньги за сделанные с ними фотографии с посетителей зоопарка. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





Ранее сообщалось, что рядом с городским зоопарком в Новосибирске некие люди, переодетые в ростовые куклы, зазывали посетителей сделать совместные фотографии, а после этого принуждали платить 500 рублей за снимок с ребенком и 1000 рублей — со взрослым.



При этом одному мужчине и вовсе пришлось заплатить 6000 рублей.



В пресс-службе УМВД РФ по Новосибирской области сообщили изданию, что в отдел уже поступило соответствующее обращение.





«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.