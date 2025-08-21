МВД предупредило о мошеннических приложениях с платными опросами
Мошенники под видом приложений для участия в платных опросах известных компаний получают доступ к SMS-сообщениям и контактам пользователей, предупредили в МВД России. Вредоносные программы маскируются под легитимные сервисы сбора мнений.
Злоумышленники активно используют схему с якобы платными опросами от крупных брендов, чтобы обмануть пользователей. Они убеждают жертв скачать специальное приложение, которое на самом деле содержит вредоносный код. Как отмечается в материалах МВД, мошенники просят скачать вредоносное приложение с фишинговой страницы.
После установки приложение запрашивает доступ к SMS-сообщениям и контактам телефона, что позволяет злоумышленникам перехватывать конфиденциальную информацию, включая коды подтверждения от банков. Это открывает доступ к финансовым средствам жертв и личным данным.
Ранее в МВД сообщали о росте числа подобных схем с использованием социальной инженерии. Эксперты рекомендуют не скачивать приложения из неофициальных источников и внимательно проверять запросы на доступ к функциям устройства.
Читайте также: