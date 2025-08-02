Личинки завелись в младенце, которого мать порезала и оставила умирать
В Южной Америке в порезанном матерью младенце завелись личинки. Женщина бросила ребёнка умирать.
Неизвестно, что именно произошло между матерью и новорождённым, однако женщина с особой жестокостью сначала швырнула ребёнка об пол, а затем порезала его ножом. Малыш выжил, но показать его врачу мать не смогла, опасаясь наказания.
В результате, рана загноилась и в ней завелись личинки. При этом ребёнок продолжал жить. Тогда, не видя другого выхода, южноамериканка выбросила его.
Вероятнее всего, младенец бы умер, если бы не случайный прохожий, обнаруживший его. Ребёнка экстренно доставили в больницу, однако неизвестно, выживет ли он после произошедшего.
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