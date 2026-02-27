У жительницы Екатеринбурга обнаружили личинки паразита в печени и лёгком
У жительницы Екатеринбурга обнаружили личинки паразита в кистах печени и лёгкого. Врачи провели сложную операцию и сохранили пациентке оба органа.
Как сообщили в минздраве Свердловской области, 32-летняя Ирина обратилась к медикам после появления одышки и боли под правыми рёбрами. Обследование выявило кисту размером 11 сантиметров в печени и шесть сантиметров — в нижней части лёгкого. Анализы подтвердили эхинококкоз — заболевание, вызванное паразитом. Пациентку госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу №1 и назначили противоглистную терапию.
По словам заведующего отделением хирургии Олега Орлова, поражение сразу двух органов встречается редко. Сначала хирурги через небольшие проколы в грудной клетке удалили кисту в лёгком. Затем провели более сложную операцию на печени: паразит находился рядом с крупными венами и повредил жёлчные протоки, которые пришлось ушивать. Несмотря на риски, орган удалось сохранить.
Через два дня пациентку перевели из реанимации в обычную палату, а спустя две недели выписали. Сейчас она продолжает лечение, чтобы предотвратить рецидив.
