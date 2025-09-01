В Подмосковье проверили готовность к учебному году территорий у 1,2 тыс. школ

01 сентября 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в преддверии Дня знаний проверили готовность к учебному году свыше 1,2 тыс. подмосковных школ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Осмотры прилегающих к школам территорий накануне Дня знаний проводят каждый год. К работе подключаются все территориальные отделы Минчистоты.

«Перед новым учебным годом наша задача – проверить зоны вблизи более чем 1,2 тыс. школ. В этом году выявлено порядка 400 нарушений. В основном это отсутствие покоса травы и мусор, отсутствие дорожной разметки, сухостойные и аварийные деревья. Коммунальщики устранили их», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.