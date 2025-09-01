Российская школьница умерла во время репетиции к 1 сентября

01 сентября 2025, 10:32

kp.ru: в Новосибирской области девятиклассница умерла во время репетиции линейки

Фото: iStock/sudok1

В Новосибирской области девятиклассница скончалась во время репетиции линейки к 1 сентября. Об этом сообщает kp.ru.