Российская школьница умерла во время репетиции к 1 сентября
В Новосибирской области девятиклассница скончалась во время репетиции линейки к 1 сентября. Об этом сообщает kp.ru.
В день трагедии учащиеся школы №3 разучивали танцевальный номер. В какой-то момент одной из школьниц стало плохо. Когда девочку вывели на свежий воздух, она внезапно потеряла сознание, и взрослые вызвали ей скорую. Спустя 15 минут ожидания мать вместе с учителем физкультуры самостоятельно отвезли ее в больницу.
Юную пациентку перевели в отделение реанимации, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Предварительной причиной смерти считается внезапная остановка сердца. Региональный следком проводит проверку по факту случившегося.
Известно, что погибшая никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Во время медосмотров врачи также не выявляли каких-либо патологий. Девятиклассница была отличницей, активно участвовала в жизни школы и занималась в патриотическом клубе.
