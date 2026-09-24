В Новосибирске стартовал отопительный сезон

24 сентября 2026, 16:20

Фото: iStock/PIKSEL

В Новосибирской области 23 сентября стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло начало поступать в социальные учреждения, а затем и в жилые дома.





В Новосибирске социальные объекты должны полностью обеспечить отоплением до 27 сентября. В жилых домах подача начнётся 28 сентября. Она будет происходить в четыре этапа и полностью завершится до 16 октября.



Тем не менее местные жители опасаются, что отопительный сезон может сдвинуться, поскольку во многих районах города идут ремонты на коммунальных сетях, пишет Om1 Новосибирск.



В пресс-службе СГК уточнили, что на сейчас в городе не проводятся какие-либо ремонтные работы на трубах теплоносителя, которые могут помешать подключению домов к теплу.





«Все дома будут подключены по графику», — заверили в СГК.