В Реутове выставили на торги подряд на капремонт центрального теплового пункта
Капитальный ремонт центрального теплового пункта №2 котельной №4 планируют провести в Реутове. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
Начальная цена лота составляет 89 миллионов 67 тысяч 385 рублей 96 копеек. Заявки принимаются до 21 сентября. Финансирование предусмотрено из регионального и окружного бюджетов.«Подрядчик должен будет провести инженерные испытания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать ЦТП мощностью 6,098 МВт по адресу: город Реутов, улица Строителей, дом №1А. Работы нужно завершить в 2028 году», — говорится в сообщении.