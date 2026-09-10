В Реутове выставили на торги подряд на капремонт центрального теплового пункта

10 сентября 2026, 11:53

оригинал Фото: медиасток.рф

Капитальный ремонт центрального теплового пункта №2 котельной №4 планируют провести в Реутове. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.



