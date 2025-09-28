При пожаре в московском питомнике погибли 13 собак
На севере Москвы произошел пожар в питомнике. Согласно информации Telegram-канала SHOT, 13 собак погибли.
Охранник питомника отметил день рождения, пригласив друзей. Во время вечеринки гости уснули, не потушив сигарету. Это привело к пожару, в результате которого 13 собак, включая девять щенков, погибли, не сумев выбраться из вольеров. Около 30 животных сумели сбежать с территории.
Один из гостей получил сильные ожоги, его увезли на скорой помощи. Сейчас правоохранительные органы разбираются в произошедшем.
