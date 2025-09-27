Бил тигров палками, отрекся от сестры и бросил удобную невесту: Ради какой женщины Аскольд Запашный пошел против воли семьи?
Аскольд Запашный — артист, чье имя стало синонимом российского цирка. Он — хранитель вековых традиций легендарной династии и создатель новаторских шоу, кумир миллионов и фигура, чья публичная позиция вызывает споры. 27 сентября ему исполняется 48 лет. О том, как в его жизни переплелись триумфы на арене и скандалы за ее пределами — в материале «Радио 1».
Цирковая династия Запашных
Аскольд Вальтерович Запашный родился 27 сентября 1977 года в Харькове в четвертом поколении прославленной цирковой династии. Основателем династии стал его прадед, Михаил Запашный, которого в цирк привел сам Иван Поддубный, разглядевший в физически крепком грузчике потенциал силового акробата. Отец Аскольда, Вальтер Запашный, был легендарным дрессировщиком, первым в мире вышедшим на арену одновременно с 38 хищниками.
Судьба Аскольда была предопределена с детства. Уже в 6 лет он начал осваивать акробатику и жонглирование, а в 10 лет впервые вошел в клетку с тиграми. Цирковая жизнь была сопряжена с реальной опасностью. Аскольд знал, что тигры стали причиной гибели его деда и нанесли тяжелые травмы его матери. Несмотря на это, он сознательно выбрал путь дрессировщика.
Творческий путь и успехи на арене
Расцвет карьеры Аскольда и его брата Эдгарда пришелся на 1990-е годы. Спасая животных от голода в сложное время, семья уехала по контракту в Китай, где для них построили цирк в Шэньчжэне. Именно там братья, чтобы выделяться на арене, перекрасились в блондинов.
Вернувшись в Россию, они получили от отца легендарный аттракцион «Среди хищников» и основали собственный «Цирк братьев Запашных». Аскольд стал автором и режиссером-постановщиком масштабных цирковых шоу «Камелот», «Легенда» и «Садко». В 2012 году дрессировщик получил звание народный артист Российской Федерации, кроме того, он удостоен Ордена Дружбы — за большой вклад в развитие отечественного искусства и премии Правительства Российской Федерации в области культуры — за создание циркового спектакля «И100РИЯ».
Личная жизнь
До встречи с будущей женой Аскольд более восьми лет состоял в отношениях с дрессировщицей попугаев Еленой Бараненко. Их роман начался во многом благодаря маме Аскольда, Татьяне Запашной, которая очень тепло относилась к Елене и считала ее идеальной партией для сына.
Несмотря на долгие годы вместе, Аскольд не видел Елену в роли жены. Он откровенно признавался, что эти отношения были скорее «удобными», но не теми, в которых он мечтал прожить всю жизнь. Одной из причин он называл разницу в возрасте (Елена старше на семь лет), опасаясь, что со временем будет ее стесняться. Расставание стало тяжелым, но необходимым шагом, когда Запашный понял, что хочет детей, но не от Бараненко.
Переломный момент в личной жизни Аскольда наступил в Минске, где он познакомился со студенткой-медиком Элен Райхлин. Девушка с израильскими корнями, выросшая в семье врачей, была полной противоположностью привычного циркового круга Запашных. Элен сначала даже отказалась давать артисту свои контакты, но его настойчивость победила.
Их стремительно развивающимся отношениям яростно воспротивились родители с обеих сторон. Татьяна Запашная была категорически против. Она начала «агрессивную семейную кампанию» против Элен, не желая видеть рядом с сыном женщину не из цирка и к тому же из другого государства. Мать была привязана к Елене Бараненко и винила Элен в разрыве тех отношений. Мама Элен была просто в шоке от выбора дочери. Она надеялась, что её дочь выйдет замуж за врача и продолжит семейную традицию. Роман с «циркачом из России» казался ей полной катастрофой. Аскольд позже вспоминал, что это была «настоящая война», но их с Элен любовь и решимость оказались сильнее.
Аскольду и Элен удалось отстоять свое чувство. Ключевым моментом, положившим конец семейному конфликту, стало рождение старшей дочери Евы в 2010 году. Как только бабушка Татьяна взяла внучку на руки, ее сердце растаяло, и она приняла невестку. Год спустя родилась вторая дочь, Эльза. Семья живет в России. Девочки с детства приобщаются к цирковому искусству: занимаются гимнастикой, джигитовкой и дрессурой, уже выступают на арене. Ева и Эльза также разносторонне развиваются — играют на фортепиано, а старшая дочь недавно окончила девятый класс с красным аттестатом. Аскольд отмечает, что дочери увлечены цирком, но он не давит на них с выбором профессии, позволяя развиваться и в других областях.
Обвинения в жестоком обращении с животными
В октябре 2023 года в сети появилось видео, на котором братья Запашные, используя палки и брандспойт, разнимают дерущихся тигров во время репетиции. Эти кадры вызвали волну возмущения у зоозащитников, которые расценили действия дрессировщиков как жестокость. Общественность обратилась в Следственный комитет с требованием провести проверку. Депутат Владимир Бурматов заявил, что в случае подтверждения нарушений Большой Московский цирк может ждать закрытие или серьезные штрафные санкции.
Запашные дали свой комментарий по поводу инцидента, участвуя в заседании в Госдуме. Они пояснили, что видео представляет собой нарезку записей за пять лет, а показанные действия — это вынужденные меры для предотвращения драк между хищниками, которые могут привести к гибели животных. Эдгард Запашный охарактеризовал нападки как проявление «зоорадикализма».
Разрыв отношений с сестрой
Семейная жизнь династии Запашных также не обошлась без громких разбирательств. У Аскольда и Эдгарда есть родная сестра Мариция Запашная, с которой у братьев произошел серьезный и давний конфликт. По словам Аскольда, сестра всегда завидовала их успеху. В 2021 году Мариция была уволена из «Росгосцирка» после обвинений в растрате и жестоком обращении с животными, которые она сочла происками братьев. Артистка заявила, что они хотят быть единственными носителями знаменитой фамилии на афишах. После публичных обвинений братья отреклись от сестры. Аскольд Запашный рассказал, что ее слова навсегда отвернули его от нее: «Если раньше я ей сочувствовал, теперь презираю».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.