Жители Новосибирска жалуются на отсутствие уборки снега
Жители Ленинского района Новосибирска жалуются на некачественную уборку снега в городе. Особенно остро проблема проявилась на проезжей части на улице Тихвинская, где из-за сугробов для движения осталась лишь одна полоса.
По словам новосибирцев, помимо сужения проезжей части, систематическое отсутствие уборки улицы привело к образованию сильной колеи. Также люди обратили внимание, что на улице Вертковская у дома № 42 на протяжении всей зимы снег складировали на газон и пешеходный тротуар, пишет Om1 Новосибирск.
В администрации Ленинского района Новосибирска в ответ на жалобы заявили, что информацию передали дорожному учреждению МКУ «ДЭУ № 3» с требованием включить ул. Тихвинскую в план уборки от снега на март. Кроме того, ведомство поручило оперативно вывезти снег с ул. Вертковской.
