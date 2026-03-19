Жители Кемерова пожаловались на заваленные снегом улицы

19 марта 2026, 14:03

Жители Кемерова массово отправляют жалобы губернатору Кузбасса Илье Середюку на заваленные снегом улицы города. Больше всего сообщений поступило из Рудничного района.





В рамках прямого эфира Середюк позвонил главе Кемерова Дмитрию Анисимову и выяснил причину недовольства граждан. Оказалось, что прошедшей зимой выпало в два раза больше снега, чем обычно. Мэр отчитался, что всего в 2026 году расчистили 1,7 млн м³ дорог, а в 2025 — 1,1 млн м³.



Анисимов также добавил, что подрядчики не реагируют ни на замечания, ни на штрафы, ни на регулярные штабы. Середюк в свою очередь порекомендовал расторгнуть контракт с компаниями, которые не справляются с уборкой Рудничного района.





«Вплоть до того, что с других районов перетягивайте подрядчика в Рудничный», — приводит «Сiбдепо» слова губернатора.