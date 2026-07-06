В Подмосковье оптимизировали работу пяти светофоров
Режим работы пяти светофоров, расположенных на региональных дорогах в четырёх округах Московской области, оптимизировали специалисты Мосавтодора на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Целью оптимизации было увеличить пропускную способность перекрёстков и прямых участков улиц.
«Два светофора отрегулировали в округе Чехов: в дерене Манушкино на 78,7 км Старого Симферопольского шоссе добавили утренний и вечерний режимы работы, а в деревне Чепелёво у водителей появилось больше времени для выезда на Старое Симферопольское шоссе со стороны трассы М-2 «Крым», — говорится в сообщении.В посёлке Путилково округа Красногорск перепрограммировали светофор на перекрёстке Путилковского шоссе и Проектируемого проезда №6411. Светофору, регулирующему движение на пересечении Путилковского шоссе с Молодёжной улицей в Химках, добавили утренний режим. А в Королёве выделили отдельное время для поворота с улицы Тихонравова на улицу Нестеренко.