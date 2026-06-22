В Коломне установили два новых светофора
Два новых светофора установили и подключили в центре Коломны — на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Один светофор регулирует движение рядом с домами №64 и №66, а второй — напротив парка Мира около Каштановой аллеи.
«Два современных светосигнальных комплекса для водителей и пешеходов установили по программе повышения безопасности дорожного движения. Оборудование соответствует всем стандартам и подаёт сигналы, которые будут видны в любую погоду», — говорится в сообщении.Оба светофора оборудованы вызывной кнопкой для пешеходов.
Ранее сообщалось, что сотрудники Мосавтодора отремонтировали на региональных дорогах в 11 округах Московской области 12 светофоров.