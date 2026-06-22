В Коломне установили два новых светофора

22 июня 2026, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Два новых светофора установили и подключили в центре Коломны — на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Один светофор регулирует движение рядом с домами №64 и №66, а второй — напротив парка Мира около Каштановой аллеи.





«Два современных светосигнальных комплекса для водителей и пешеходов установили по программе повышения безопасности дорожного движения. Оборудование соответствует всем стандартам и подаёт сигналы, которые будут видны в любую погоду», — говорится в сообщении.