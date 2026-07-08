В семи округах Подмосковья отремонтировали светофоры

08 июля 2026, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восемь неисправных светофоров отремонтировали на региональных дорогах в семи округах Московской области специалисты Мосавтодора за неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Два объекта привели в порядок на Каширском шоссе в округе Ступино: на 83-м километре починили вызывную кнопку пешеходного светофора, а на 77-м километре вернули работоспособность дорожному.





«Светофоры отремонтировали также на Ярославском шоссе у микрорайона Инессы Арманд в городе Пушкино, на Большой Серпуховской лице в Подольске, на Батарейной улице в Лобне, на Московской улице в Истре и на Парковой улице в Долгопрудном», — говорится в сообщении.