В Новосибирске увеличилась доля предложений по долгосрочной аренде

21 июля 2026, 17:52

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В Новосибирске за последний год доля объявлений о долгосрочной аренде квартир от собственников выросла на 3%, достигнув 28% от общего числа, что позволяет снять квартиру без агентской комиссии. Об этом сообщили в «Авито Недвижимость».





По данным Om1 Новосибирск, общий выбор предложений по долгосрочной аренде вырос на 24%. При этом студий стали предлагать на 33% больше, а однокомнатных квартир — на 21%. Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, большой объем предложений позволяет арендаторам легче выбирать подходящие варианты.





«По мере приближения к пику сезона, который традиционно приходится на август, интерес к долгосрочной аренде будет усиливаться, что может повлиять и на корректировку ставок», — добавил Каменев.