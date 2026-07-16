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В Новосибирске вандалы выкопали бегонии из клумбы у здания полиции

Фото: iStock/Elena Perova

В сквере имени Чаплыгина Новосибирска рядом со зданием полиции злоумышленники выкопали часть бегоний, которые только недавно высадили.



По данным Om1 Новосибирск, на полупустой клумбе вместо цветов красуются пустые лунки, а также видны следы обуви тех, кто украл бегонии вместе с корнями.

«Народу, видимо, они так понравились, что их захотелось себе домой. Прямо видно, где пустые места на грядке, где их выкопали. Надеюсь, что не выдрали», — рассказала корреспондент издания.

Самое интересное, что клумба располагается у здания полиции. Личности вандалов, которые выкопали цветы, пока неизвестны. Также непонятно, когда это произошло.
Элина Позднякова

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