В Новосибирске вандалы выкопали бегонии из клумбы у здания полиции

16 июля 2026, 17:30

Фото: iStock/Elena Perova

В сквере имени Чаплыгина Новосибирска рядом со зданием полиции злоумышленники выкопали часть бегоний, которые только недавно высадили.





По данным Om1 Новосибирск, на полупустой клумбе вместо цветов красуются пустые лунки, а также видны следы обуви тех, кто украл бегонии вместе с корнями.





«Народу, видимо, они так понравились, что их захотелось себе домой. Прямо видно, где пустые места на грядке, где их выкопали. Надеюсь, что не выдрали», — рассказала корреспондент издания.