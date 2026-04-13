В Новосибирске весеннее потепление обернулось серьезными подтоплениями

Фото: iStock/maradek

На улицах Новосибирска из-за активного таяния снега образовались глубокие лужи, которые сильно затрудняют движение транспорта и пешеходов.



Жители города ждут, когда коммунальные службы ликвидируют последствия паводка, а пока вынуждены самостоятельно устанавливать самодельные переправы у железнодорожных переездов и в других местах, где из-за воды невозможно пройти.

При этом один новосибирец решил устроить показательное купание в луже, которая разлилась в «Тимирязевском» сквере, которая ежегодно стоит с весны до начала лета, пишет Om1 Новосибирск.

Тем временем многие горожане настроены не столь позитивно и продолжают жаловаться на непроходимые дворы и тротуары из-за подтоплений.

Элина Позднякова

