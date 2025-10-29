В Уфе женщина зарегистрировала 150 мигрантов и заплатит штраф в рассрочку
Кировский райсуд Уфы признал гражданку РФ Гулзоду Туйчибай Кизи Саидову виновной в фиктивной регистрации 150 мигрантов и назначил штраф в размере 350 тысяч рублей с рассрочкой на два года по 14,5 тысяч в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Первоначально сумма могла составить 15 миллионов рублей, исходя из штрафа по 100 тысяч за каждого, но суд применил частичное сложение наказаний.
Саидова через «Госуслуги» регистрировала приезжих на срок от одного до четырёх месяцев. В 2024 году она «прописала» более 80 человек, в 2025-м — около 70. Среди них как минимум 73 гражданина Узбекистана, 8 — Киргизии, 4 — Азербайджана, по 3 — Грузии и Таджикистана и 2 — Туркменистана.
Суд дал подсудимой 60 дней на начало оплаты и утвердил рассрочку с учётом материального положения. В итоге штраф за каждого зарегистрированного мигранта составил около 2,3 тысяч рублей.
Читайте также: