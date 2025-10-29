В Уфе женщина зарегистрировала 150 мигрантов и заплатит штраф в рассрочку

29 октября 2025, 13:40

Фото: iStock/Michał Chodyra

Кировский райсуд Уфы признал гражданку РФ Гулзоду Туйчибай Кизи Саидову виновной в фиктивной регистрации 150 мигрантов и назначил штраф в размере 350 тысяч рублей с рассрочкой на два года по 14,5 тысяч в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.