За неделю в Подмосковье выписали штрафы на 1,2 млн рублей за нарушения в лесах

29 октября 2025, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Штрафы на общую сумму свыше 1,2 млн рублей выписали за неделю в Московской области за различные нарушения в лесах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





Нарушения удалось выявить в ходе 1248 рейдов, проведённых в период с 20 по 26 октября. Особое внимание участники рейдов уделяли территориям, расположенным рядом с населёнными пунктами, садоводческими товариществами и популярными у жителей местами отдыха.





«В результате проверок удалось выявить 45 нарушений лесного законодательства. В отношении нарушителей вынесли 20 постановлений и выписали штрафы в общей сложности более чем на 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении.