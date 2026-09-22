В Новосибирске вырос спрос на безлактозное молоко

22 сентября 2026, 16:02

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В 2026 году среди жителей Новосибирска вырос интерес к безлактозной продукции по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит компания «Логика молока» по итогам соответствующего анализа.





По данным Om1 Новосибирск, в текущем году новосибирцы употребили уже 716,8 тонны безлактозной продукции, что на 38% больше, чем в прошлом. Также люди купили на 12% больше питьевых йогуртов — 594,5 тонны.





«Греческий йогурт прибавил 7%, до 241,4 тонны. За январь–август 2026 года продажи молока в Новосибирске выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 12,1 тыс. тонн. Продажи кефира увеличились на 5% — до 1,5 тыс. тонн», — говорится в материале издания.