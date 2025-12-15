Достижения.рф

В Новосибирске за кражу мобильного телефона осудили Аллу Пугачёву

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Ленинский районный суд Новосибирска признал виновной местную жительницу Аллу Пугачёву в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.



По данным Om1 Новосибирск, в феврале текущего года Пугачёва украла телефон у пациентки травматологического отделения городской больницы № 34.

«Воспользовавшись тем, что потерпевшая (также пациентка отделения) уснула, она взяла с кровати телефон, принадлежащий спящей женщине. Затем с похищенным телефоном Пугачёва из больницы ушла и позже распорядилась им по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей. Пугачёва признала вину. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.
Элина Позднякова

