В Новосибирске за кражу мобильного телефона осудили Аллу Пугачёву
Ленинский районный суд Новосибирска признал виновной местную жительницу Аллу Пугачёву в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным Om1 Новосибирск, в феврале текущего года Пугачёва украла телефон у пациентки травматологического отделения городской больницы № 34.
«Воспользовавшись тем, что потерпевшая (также пациентка отделения) уснула, она взяла с кровати телефон, принадлежащий спящей женщине. Затем с похищенным телефоном Пугачёва из больницы ушла и позже распорядилась им по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей. Пугачёва признала вину. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.