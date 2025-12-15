В Коломне отправили под стражу женщину, обвиняемую в оправдании терроризма
Коломенский городской суд вынес решении о заключении под стражу женщины, обвиняемой в оправлении терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
По версии обвинения, гражданка Ш. разместила в интернете сообщение, в котором содержатся признаки пропаганды и оправдания деятельности нескольких организаций, признанных террористическими на территории России, в частности, «Сибирского батальона», «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и легиона «Свобода России» (ЛСР).
«Ш. признала вину в совершённом преступлении», — отмечается в сообщении.Согласно решению суда, обвиняемую арестовали на два месяца.
Ранее сообщалось, что 26-летнего жителя Чукотки осудили за стрельбу по детям из пневматического ружья на два года и два месяца колонии общего режима.