Шлепнувший блогершу по ягодицам в московском метро получил 15 суток
Мужчину, который ударил блогершу по ягодицам в московском метро, арестовали на 15 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.
Ксения Карпова снимала ролик для соцсетей, когда проходивший мимо мужчина шлепнул её и произнёс нецензурную реплику. Нарушителем оказался Евгений Еремеев. Сегодня суд назначил ему административный арест.
Ранее фигурант подал встречное заявление на Карпову, утверждая, что она якобы перегородила ему проход. Об инциденте впервые сообщили 10 декабря. Позже блогершу также признали виновной в произошедшем.
