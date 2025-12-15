Прокурор требует пожизненного срока для тюменца за убийство родителей

15 декабря 2025, 13:57

Фото: iStock/Thomasaf

Прокурор Тюменской области требует отправить в колонию особого режима мужчину, который убил родителей ради наследства и погашения долгов. Судебное разбирательство продолжается, приговор ожидается 22 декабря.