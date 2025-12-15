Прокурор требует пожизненного срока для тюменца за убийство родителей
Прокурор Тюменской области требует отправить в колонию особого режима мужчину, который убил родителей ради наследства и погашения долгов. Судебное разбирательство продолжается, приговор ожидается 22 декабря.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, следствие установило, что в июле 2025 года 35-летний мужчина заранее планировал преступление на протяжении двух месяцев. Сначала он зарезал отца, а затем задушил мать собственными руками. Оказалось, что подсудимый вел себя спокойно после содеянного, продолжал работать и общаться с коллегами, «как ни в чем не бывало».
Александр Попов, прокурор Тюменской области, заявил, что подсудимый имел законную возможность признать себя банкротом и избежать долгов, но предпочел преступный путь ради наследства. Он отметил дерзкий характер и высокую общественную опасность действий обвиняемого.
Прокурор требует назначить наказание по части 2 статьи 105 УК РФ — пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Дело рассматривает Тюменский областной суд, перерыв в заседаниях продлится до 22 декабря, когда ожидается вынесение приговора.
