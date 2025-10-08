В Новосибирске закрывается единственный крупный центр для детей-инвалидов

08 октября 2025, 16:03

Фото: iStock/SbytovaMN

В Новосибирске приостанавливает работу Комплексный центр социальной адаптации инвалидов (КЦСАИ) — единственное в городе учреждение, оказывавшее долгосрочную помощь детям с тяжёлыми нарушениями развития. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Как рассказали местные жители, в КЦСАИ проходили реабилитацию более 120 человек, включая подростков и молодых людей старше 18 лет с инвалидностью. Теперь более 100 семей могут остаться без необходимой поддержки. В других центрах города либо нет свободных мест, либо отсутствуют условия для ухода за тяжёлыми пациентами. Официальная причина закрытия учреждения — ремонт, однако родителей не уведомили ни о сроках работ, ни о будущем формате работы центра.



По словам Ирины Д., её 16-летний брат с тяжёлым отставанием в развитии посещал КЦСАИ два года, и за это время заметно продвинулся в социализации. Однако с сентября договор с семьёй не продлили, и подросток вынужден находиться дома. Альтернативу найти не удалось.





«В одном из центров, конечно, поставили в очередь, но сказали, что сможем попасть туда не раньше чем через год и не больше чем на 3 недели. Откровенно говоря, 3 недели даже для большинства здоровых детей очень маленький срок для нормальной социализации. О ребятах с ментальными особенностями и говорить не приходится», — рассказала Ирина.